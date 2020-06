¿Adiós TV Azteca? Destrozan a Penélope Menchaca por grave desprecio en 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- La conductora Penélope Menchaca estaría envuelta en más polémica luego del bajo rating de Enamorándonos, pues ahora usuarios la quieren fuera del programa, pues señalan que habría tenido una actitud negativa con una participante que presuntamente era transgénero.

Bárbara, una chica que supuestamente es trans, entra al foro, es recibida por un mal comentario del participante 'Pichi', quien es el amoroso.

No, esa cara ya no me gustó, esa cara ya no me gustó".