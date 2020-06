Aislinn Derbez, arrepentida del divorcio buscaría reconciliación con Mauricio: "Sigue muy enamorada"

Ciudad de México.- Tal parece que la actriz, Aislinn Derbez, no se encuentra muy bien de su divorcio con Mauricio Ochmann, por lo que muy arrepentida se encuentra buscando una reconciliación con el padre de su hija Kailani, pues "aún está muy enamorada de él".

Una fuente supuestamente cercana a la pareja, aseguró que Ochmann pidió el divorcio pues no está feliz en su matrimonio y no soporta más las peleas, lo que sorprendió a Aislinn pues nunca se le pasó por la mente que llegarían a pedirlo y que habría una reconciliación.

Te puedo decir que esta separación se da porque Mauricio no era feliz al lado de Aislinn. Porque una cosa fue el noviazgo y cómo se dieron las cosas entre ellos, un flechazo, pero con el tiempo y ya viviendo juntos, él se dio cuenta de que se precipitó al casarse sin haber conocido bien a Aislinn", dijo la fuente.

Contó que para ella esta separación ha sido "traumática" y se ha rehusado a admitir la situación evadiéndola como si fuera lo peor del mundo, enfocándose en sus proyectos, sus terapias y refugiándose con su padre, Eugenio Derbez, y sus hermanos, José Eduardo y Vadhir Derbez, pese al distanciamiento social.

Mal, fue un duro golpe. Fue como si viviera una situación traumática porque evitaba el tema y a todos les decía que en su vida todo estaba bien. Su manera de evadir la realidad fue aceptar todo lo que le cayera de trabajo para no tener que hablar del tema. Por eso a Mauricio no le quedó de otra que ser él quien diera el primer paso, aunque él intentó ser prudente y no dar declaraciones, pero ella muchas veces la regó y publicó cosas en las redes sociales", aseguró la fuente.