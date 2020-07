Alicia Machado acaba con los rumores y revela la identidad del padre de su hija

Ciudad de México.- La actriz y exreina de belleza, Alicia Machado, confesó en entrevista exclusiva para Ventaneando, la verdadera identidad del padre de su hija, Dinorah Valentina.

Dicho hombre resultó ser el empresario mexicano, Rafael Hernández Linares, además, Alicia señaló que en ningún momento le ha negado a su niña el conocer o estar en contacto con su padre.

La artista confesó también, que Dinorah busca estar en contacto con su padre y la familia de él, pues ella misma le pidió que viajaran de Miami, Florida hasta México para poder disfrutar de las vacaciones de verano.

Mi hija está de vacaciones y me pidió ir a México, porque pues ella también quiere convivir con su familia paterna, este y no es fácil para mí, ya se me graduó, pasó a sexto grado, no se en que momento se hizo grande ya es mi compañera", comentó Alicia