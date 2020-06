Como un niño, ‘El Potro’ acusa que el equipo de las Cobras se fue de fiesta: "Está celoso"

Ciudad de México.- Nuevamente el cantante, Luis ‘El Potro’ Caballero, ha reclamado en vivo ante el triunfo de las Cobras, acusándolos como si fueran unos niños pequeños con Magda Rodríguez, Tania Rincón y Mauricio Barcelata que varios de ellos se fueron de fiesta el fin de semana.

A ver, a ver, yo tengo algo que decir, cuando empezamos nos dijeron que no podíamos salir de fiesta y estar concentrados en la competencia y las Cobras se fueron de fiesta dando mal ejemplo”, dijo Luis.

Ante esto, Said P, Agustín y Brandon, tres de los cuarto implicados, fueron a señalarle que solo se estaban relajando un momento por la semana estresante y por haber perdido ante los Leones, consintiéndose solo un poco.

Por su parte Barcelata se rio de Caballero y aseguró que solo reclamaba que estaba “celoso” pues él no había sido invitado para pasar el fin de semana con ellos, lo que él negó rotundamente.

Finalmente Said dijo que eso no había impedido en su rendimiento pues estaban ganando, incluso lo invitó a un viaje cuando acabara el show, prometiendo que hasta que este terminara no pasaría otra vez una de esas escapadas.

Fuente: Instagram @guerreros2020mx