Damaris Rojas de 'Enamorándonos' derrite a fans al enseñar sus enormes 'encantos' "operados"

Muchas veces la vida no te darau0301 lo que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque mereces mucho mau0301s que eso. @studio18boutique @damarisrojasoficial #au0301mate #valou0301rate #cuidate #tequierobien #amor #felicidad #tranquilidad #amorpropio #soyfeliz