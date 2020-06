De villana a 'panadera': Tras perder su empleo en Televisa, Cynthia Klitbo revela a qué se dedicaría

Ciudad de México.- La mañana de este martes 30 de junio se presentó la segunda parte de la entrevista exclusiva de Cynthia Klitbo para el programa Venga la Alegría en donde la actriz confiesa qué se podría dedicar luego de perder su contrato de exclusividad con Televisa.

La reconocida villana de telenovelas explicó en su plática con Flor Rubio que está dispuesta a trabajar en lo que sea con tal de sacar adelante a su hija.

Cynthia reveló que entre sus planes está mudarse a Canadá pues cuenta con la nacionalidad canadiense y comenzar una nueva vida en aquel país, sin importarle que tenga que trabajar como mesera.

Sí así sigue la situación en México y emprendiendo en lo que sea, mis hermanos me dicen 'como crees que vas a ser mesera' y les digo 'no me importa', mi hija va a tener escuela gratis en Canadá", confesó 'sin pelos en la lengua'.