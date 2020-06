¿Desesperada? Susana Zabaleta revela necesitar de un buen 'revolcón'

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante, Susana Zabaleta atendió a una entrevista para Maxine Woodside, en ella reveló como es que se encuentra pasando la actual temporada con el confinamiento social por Covid-19, entre otras cosas.

Muy característico de Zabaleta, en el dialogo no faltó el buen humor y su forma de hablar sin pelos en la lengua, pues acabó revelado para el programa de radio, Todo para la mujer, que se encuentra en necesidad de tener relaciones sexuales.

Es he hablado a mis exs y les he dicho que los amo a todos y que gracias por tanto amor y cosas que me dieron", dijo Susana, a lo que Maxine le cuestionó: "¿Quieres salir corriendo a abrazarlos?", y Zabaleta le contestó: "No sé si un poquito más allá, me urge un 'revolcón'".