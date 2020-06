Devastada, Ingrid Coronado recuerda 'La Academia' y sueña con volver a conducir en TV Azteca

View this post on Instagram

Despuu00e9s de conducir 3 temporadas de ud835ude13ud835ude22 ud835ude08ud835ude24ud835ude22ud835ude25ud835ude26ud835ude2eud835ude2aud835ude22, como regalo extra la vida me dio la oportunidad de presentar el proyecto mu00e1s hermoso de toda mi carrera: ud835udc00ud835udc1cud835udc1aud835udc1dud835udc1eud835udc26ud835udc22ud835udc1a ud835udc24ud835udc22ud835udc1dud835udc2c.u2063 u2728u2063 u2063u2063 Hicimos 2 temporadas y puedo decirles que ha sido sin duda la experiencia profesional ud835udc26u00e1ud835udc2c ud835udc21ud835udc1eud835udc2bud835udc26ud835udc28ud835udc2cud835udc1a ud835udc1dud835udc1e ud835udc26ud835udc22 ud835udc2fud835udc22ud835udc1dud835udc1a. Me enamoru00e9 del proyecto pero sobre todo de los peques acadu00e9micos y de su enorme talento. u2063ud83dude4cud83cudffbu2063 u2063u2063 Reu00edmos, lloramos, nos emocionamos y u00a1hasta cantu00e9! u2063ud83cudfb6u2063 u2063u2063 Por eso ahora su00e9, que esa experiencia siempre estaru00e1 en los lugares mu00e1s especiales de mi corazu00f3n. u2063ud83dudc96u2063 u2063 #LaAcademia #LaAcademiaKids #TB #Recuerdos #Feliz #Emociu00f3n #Amor #Amigos #Experiencia #Vida #Enamorada