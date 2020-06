Edwin Luna defiende a Kimberly Flores de críticas por "parecer travesti"

Ciudad de México.- El vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, durante su coronación como rey de Orgullo Gay en México, aprovechó para responder a todas la personas que aseguran que su esposa Kimberly Flores, "parece trasvesti".

En su mensaje, Luna dio mucho de que hablar, pues además aclaró sus preferencias sexuales de una forma muy tajante, llamando la atención de su auditorio.

Estoy súper contento y orgulloso de que me hayan invitado, además con mi esposa, porque sentimos de cierta manera ese tipo de juicios y ataques en las redes sociales. Yo he comentado abiertamente que no soy gay y no me ofende que me lo escriban, o que a mi esposa le escriban que parece travesti, que parece transexual", dijo.