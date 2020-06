En plena entrevista, Laura Zapata enfurece por comparar su 'look' con el de Niurka

Ciudad de México.- En una entrevista con De Primera Mano, la actriz mexicana, Laura Zapata, tuvo la oportunidad de explicar la razón por la que se sometió un cambio de 'look' hace apenas unos días.

A post shared by Laura Zapata (@laurazapataoficial) on Jun 25, 2020 at 6:30pm PDT

View this post on Instagram

Ya me urgía, le dije a mi estilista 'hazlo como quieras, pero que me vean bien, no como abuelita'. Entonces me puso muy mona", mencionó la artista.

Lee también: Tras polémico divorcio "por no poder tener hijos", actor de Televisa anuncia que será padre

De igual manera, la exintérprete de Televisa relató que se encuentra satisfecha con esta decisión, así como con otras que ha ido tomando a lo largo de su vida y que la hicieron crecer como persona.

Te podría interesar: ¿Recuerdas a Joana Benedek? Tras dejar Televisa, la villana de novelas hace esto para sobrevivir

Yo me siento bien y si no me gusta, me lo cambio. He aprendido en este tiempo que las cosas no son tan importantes como creía. Hay que fluir con la vida", detalló la hermana de Thalía.