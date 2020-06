Exactor de Televisa desmiente a Alberto Vázquez y afirma que desconoció a su hija ¡36 años!

Ciudad de México.- El reconcocido cantante de 80 años, Alberto Vázquez, sorprendió a todo México al presentar a una hija de más de 50 años, la que aseguró conocer apenas el año pasado, pero su hijo el exactor de Televisa, Arturo Vázquez, lo desmintió diciendo que la ha negado por más de 36 años.

Según Arturo él conoció a su hermana cuando tenía 20 años por medio de Elías Arauz, cuando este fue a decirle a su padre al parecer este se negó a recibirla diciendo que ya sabía de ella pero que no quería verla y le pidió que no se metiera, señalando que Alberto solo contó su parte de la historia a Ventaneando, pues el año pasado fue cuando se realizó la prueba y se confirmó la situación.

La conocí en 1984; en ese entonces yo tenía 20 años. Recuerdo que un día me llamó Elías Arauz, que trabajaba con el productor Humberto Navarro, y me dijo: '¿Tienes tiempo? Estoy en el Marrakech (centro nocturno)'. Le pregunté: ‘¿Para qué quieres que vaya?’, y me respondió: ‘Tu papá va a cantar, vente’", recordó Arturo.

El actor recordó que se sintió muy sorprendido, confesó no saber por que su padre no quiso tener contacto con ella ni por que no lo quiere admitir, pero aseguró que ahora están retomando el contacto y conociéndose.

No tengo idea de cómo lo conoció, pero se conocieron y él me dijo: ‘Es tu hermana. Me quedé con cara de ‘¿what?’... dije: ‘¡No manches!, ¿es neta?’. La otra parte de la historia fue que ella me pidió que por favor le ayudara a conocer a mi papá. Es un capítulo que yo creo que mi jefe no quiere que se sepa, me imagino que no quiere recordar esa parte", señaló el actor.

Ante el cuestionamiento de por que habían perdido el contacto después de conocerse hace casi 40 años, Vázquez señaló que tuvieron un malentendido y su inmadurez y resentimientos con su padre los distanciaron pues no supieron sobrellevar las cosas.

De igual manera reveló que la prueba de ADN se la hizo ella con él, no con su padre, aunque Alberto dijo que fue con él para quedar "bien parado".

No supe de ella hasta hace un año, que me contactó para hacernos la prueba de ADN. Sí, de repente le salieron varios oportunistas, por eso también Claudia se animó a hacerse el estudio. Pero la prueba se la hizo conmigo, no con mi papá. Imagino que él dijo eso en la televisión para quedar mejor parado", concluyó.

Fuente: TV Notas