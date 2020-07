Kim Shantal, exintegrante de Badabun, da cátedra en Instagram con su bikini

View this post on Instagram

Estas u00faltimas semanas he vivido cosas increu00edbles, viaje a lugares hermosos, compartu00ed un escenario con personas muy talentosas, conocu00ed a muchos de ustedes, hice nuevos amigos y me enamoru00e9 mas del camino donde estoy, es increu00edble lo que comenzu00f3 como juego se convierte en lo mejor de tu vida. ud83dudc96 Gracias por regalarme tanto.