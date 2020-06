¿Le robó a la novia? Julio Ron exhibe "imperdonable" traición de José Ron

Ciudad de México.- Hoy tuvo la presencia de los guapos hermanos Julio Ron y José Ron, quienes se enfrentaron a difíciles preguntas en 'El Manotazo', donde al integrante de Guerreros 2020 exhibió una "imperdonable" traición del actor.

Galilea Montijo les hizo preguntas a los hermanos y quien presionara el botón primero tenía se salvaba de responder, por lo que José se adelantó en la mayoría y Julio tuvo que responder si alguna vez habían peleado por una chica a lo que dijo que no, pero que sí hubo un triángulo amoroso.

Ante esto poco después se le cuestionó si habría perdonado que su hermano le hubiera robado a la novia, a lo que el integrante de Cobras dijo que no, pero estaba seguro que su hermano jamás le haría algo así.

No le perdonaría que me pedalee la bicicleta, que se que no lo haría, pero creo que eso no se lo perdonaría... Es más voy a esconder la niña que me gusta para que no la vea", bromeó.