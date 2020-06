Lety Calderón revela si ya existe fecha para que sus hijos vean a Juan Collado

Ciudad de México.- La actriz, Leticia Calderón, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló si ya tiene una fecha para que sus hijos visiten a su padre Juan Collado.

En su mensaje, Calderón señala que no depende de ella para que sus Carlo y Luciano puedan ver a su padre, pues todo es cuestión de que Juan acepte visitas, al asegurar que se trata de una coordinación.

No sé, no depende ni de ellos, ni de mi, dependería que él me llame y que nos coordinemos, yo voy a respetar sus tiempos y decisiones", dijo.