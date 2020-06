Luz Elena González presume su cuerpazo en ajustados leggings: "Qué ricura"

View this post on Instagram

Cada du00eda es un reto @analaufit ud83dudcaaud83cudffcmetas a corto plazo y seru00e1n mu00e1s fu00e1cil de cumplir y asu00ed terminas una y empiezas otra y de pronto te das cuenta que lograste mu00e1s de lo que imaginaste, feliz martes para tod@s!!! @byle360 #love #exercise #happy #mom #actress