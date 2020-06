¿Mala relación? Daniela Magún revela por qué se separó el grupo Kabah

View this post on Instagram

Los @kabah_oficial nos no sabemos estar quietos, ni nos gusta. Ayer una vez mu00e1s, nos demostramos que, como desde el du00eda 1 de nuestra carrera, somos arriesgados, pioneros, valientes y creativos. Nuestro primer concierto digital, superu00f3 todas nuestras expectativas y moviu00f3 muchas fibras, pero sobre todo me hizo sentir tan orgullosa de nosotros de nuevo. Gracias a todos los que confiaron y nos acompau00f1aron, perdu00f3n a los que tuvieron dificultades tu00e9cnicas, espero que la manera en que se compensaru00e1 sea suficiente. Gracias @lacostenamx @ECONCERTSTV @romeliaf @flori_oficial @_kbocanegra @federicaquijano eres capo