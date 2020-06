"Me siento bendecida y feliz": Jessica Díaz tras ruptura con José Ron

View this post on Instagram

Hablemos desde el u2764ufe0f. Hoy amaneciu0301 con una sensaciou0301n tan tan pero taaaan bonita, que quiero compartiu0301rtela... me siento bendecida, me siento feliz, me cacheu0301 sonriendo y bailando ud83dudc83ud83cudffc en la cocina preparau0301ndome el cafeu0301 u2615ufe0f antes de entrenarud83dudcaaud83cudffc, ando toda happy cantando y trabajando en lo que viene y bueno tengo esta sensaciou0301n de u201cgratitudu201d por TODO lo que estau0301 ocurriendo en mi vida y por u201ccomou201d esta ocurriendo. En esta pandemia he estado muy cerca de mi familia (ahiu0301 comenceu0301 mi cuarentena) y de Dios y a eu0301l le pediu0301 que tomara el control de algunos asuntitos que no me daban 100% plenitud y paz pero que no sabiu0301a que hacer... diu0301as despueu0301s cou0301mo arte de magia obtuve respuestas (no es broma, fue como arte de magia ud83cudfa9) de que hasta me reiu0301 y dije: u201ces Dios que nunca me sueltau201d ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f. Sou0301lo te quiero inspirar a que con toda la humildad reconozcas cuando no tienes el control de ciertas cosas que te suceden, arrodiu0301llate, declau0301rate incompetente y Eu0301l harau0301 el resto. Hoy estoy sonriendo como mensa mientras escribo esto y siento una paz que no la cambio por NADAAAAAAAAAu2764ufe0f. Algo que he aprendido en anu0303os es que: u201csi te quita tu paz, ahiu0301 no esu201d. Ya bastante jodido estau0301 el mundo como para complicarnos con nuestra existencia pura, venimos a ser felices, a sonreiu0301r, a disfrutar y a estar en PAZ.... OJOud83dudc41u261dud83cudffc (esto no es un msj de puro positivismo y la vida color de rosa naaaaahhh, yo amo las etapa de dolor ya que son en las que mau0301s crezco como persona) EL DOLOR es uno de los regalos mau0301s grandes que la vida te puede dar, cuando estes en eu0301l, abrau0301zalo, llou0301ralo y disfruu0301talo sabiendo que no es pau2019 siempre porque siempre sale el sol, yo te lo firmoud83eudd1du2600ufe0f. Y asiu0301 es la vida... un ciclo hermoso de aprendizajes, de subidas y bajadas, disfruu0301talas TODAS ud83dude4cud83cudffc. Yo hoy disfruto esta paz y tranquilidad de saber que he tomado buenas decisiones (bueno las toma Dios por miud83dude0a) y mientras me sigo preparando para lo que viene... y ya es todo por hoy ud83eudd23u263aufe0fud83dude05. A vivir bonito y a repartir amor... Ya somos bendecidos, disfruu0301talo ud83dudc51u2728ud83dudc8e. Ando inspirada, aproveu0301chenme que no siempre amanezco asiu0301 ud83eudd23, los amo bye u270cud83cudffcu2764ufe0f . ud83dudcf8@ricardoenc