Participante de 'La Voz' conmueve a María José y le hace promesa: "Te ayudaré sin importar que"

Ciudad de México.- La famosa y talentosa cantante, María José, le prometió a Kike, uno de los concursantes de La Voz, que no importa que pase, ganara o perdiera el concurso, ella iba a apoyarlo pues estaba conmovida con su voz, su historia y para ella ya era él una "estrella".

La cantante le abrió su corazón y contó que entendía por lo que pasaba, lo que era esforzarse cada día y lo difícil que es avanzar en el medio del espectáculo.

Yo sé lo que es estar buscando por dónde; el hecho de tener una disquera, ser independiente el día de hoy, no te asegura absolutamente nada. Puedes estar con una disquera y que no te apoyen, y el hecho de que te firme ¿Y luego qué? Si no hay una promoción, un apoyo, no pasa absolutamente nada”, dijo la cantante al aspirante.

María José señaló que ella en algún momento de su carrera estuvo en lo más abajo, pues de la nada una disquera le dijo adiós y terminó con su contrato, por lo que tuvo que vender sus bienes, quedándose prácticamente sin nada para poder crear un disco.

He estado ahí, he estado con mis propios recursos tratando de salir desde mi primer disco, desde la primera vez que me dijeron ‘Gracias, ya no eres bienvenida a esta disquera, no te entendemos, no sabemos cuál es tu concepto’. Gracias a eso, y gracias a la gente que creyó en mí, que es mi management, hicimos algo desde cero con nuestros propios recursos, vendiendo coches, la pantalla de la televisión, no teníamos cómo movernos. Gracias a eso, cuando estás ahí y que sabes lo que trabajar la tierra, te sabe más rica la cosecha", contó la cantante.

Confesó que mucho tiempo lanzó tema y estuvo trabajando día y noche sin recibir ni un solo peso, por lo que le afirmó que no era carrera para alguien con un corazón débil, sino para los que tenían uno de piedra, pero humilde y fuerte.

Estuve mucho tiempo tratando de salir sin ganar un solo peso, así nada. Entonces sé de verdad que es el esfuerzo. Esta carrera es muy celosa, y no es para débiles de corazón. No lo es. Tienes que tener un corazón de piedra, pero un corazón grande y humilde, pero fuerte", aseguró la interprete de No Soy Una Señora.

Tras contar las adversidades a las que se enfrentó y lo mucho que tuvo que luchar, le aseguró al participante que no importaba que pasara en el concurso de canto, pues ganara o perdiera ella lo iba a ayudar a alcanzar sus sueños pues para ella, él es una "estrella".

Quiero ayudarte, independiente de lo que pase en La Voz, me encantaría poder ayudarte en tu proceso. Eres una estrella", concluyó María José.

Fuente: TV Notas