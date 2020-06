Participante se queda en 'La Voz Azteca'; revelan que habló mal del reality en Televisa

Ciudad de México.- Nuevamente las audiciones de La Voz en TV Azteca dejaron cautivados a los cuatro coaches y a los televidentes quienes reaccionaron con un participante.

Los concursantes siguen dando de qué hablar y en esta ocasión fue un cantante originario de Guadalajara llamado Kike quien interpretó Take me to church de Hozier, el cual hizo que María José, Belinda, Christian Nodal y Ricardo Montaner voltearan sus sillas por la gran interpretación que dio en el escenario.

Pero todo no quedó ahí, pues resulta que los usuarios de redes sociales hablaron sobre el tapatío revelando que no era la primera vez que aparecía en La Voz pues en el 2014, cuando el programa era de Televisa.

No fue todo lo que revelaron en la cuenta de Instagram de La Voz Azteca, pues además, el músico llegó a la final de dicha emisión, ganando el segundo lugar con Laura Pausini. Sin embargo, revelaron que tras perder habló muy mal del proyecto asegurando que "todo era una farsa" y que "todo estaba manipulado".

