¿Sí fue Kate? Este pleito desconocido entre ella y Harry desencadenaría el Megxit

Reino Unido.- Tal parece que los rumores que señalan a Kate Middleton como la culpable del Megxit sí son ciertos, pero no por un pleito entre ella y Meghan Markle, sino por uno con su cuñado, el Príncipe Harry, ya que ella le hizo una advertencia que a él no le pareció gustarle.

Mucho se ha dicho sobre la salida de los duques de Sussex de la Corona, una de ellas que Meghan y Kate no se toleraban por los desprecios de la esposa del Príncipe William, pero ahora en el libro de Dylan Howard y Andy Tillet, Royal At Wear, la pelea no fue entre ellas sino entre Middleton y Harry, pues ella le advirtió sobre su pasado y carrera, lo que no fue bien tomado por él y los llevó a una gran discusión.

Ella le recordó gentilmente que él estaba saliendo con alguien con una vida, un pasado y una carrera completamente diferentes, que tomaría tiempo, cuidado y atención para que se integrara", escribieron los autores Dylan y Andy

Te podría interesar: Reina Isabel II derrumbaría el mayor sueño del Príncipe William a sus espaldas

Los periodistas expertos en la realeza señalaron que el duque de Sussex se sintió muy atraído por la confianza de Meghan, lo qu ele recordaba a su madre y eso lo llevó a casarse tan rápido.

Inconscientemente estaba buscando una figura para reemplazar a su mamá, que tan cruelmente fue arrancada de él, a una edad vulnerable", aseguraron.

Te podría interesar: ¡Escándalo real! Reina Isabel II asesinaría a Lady Di para ocultar que Carlos es gay

Es por ello que ambos afirman que el que el crea que es igual a Lady Di lo ha hecho querer protegerla de cada comentario sobre su relación o sobre ella, aunque no sea algo negativo, lo que hizo la abertura entre sus familiares tan grande y difícil de arreglar.

En mi opinión Harry siente que no pudo proteger a su mamá, por lo que hará todo lo posible por proteger a su esposa. Es tan sensible que a menudo ve críticas o negatividad donde no las hay. Las grietas que eventualmente se abrieron en la familia real, después de la llegada de Meghan podrían haberse evitado si Harry pudiera empatizar y tomar las recomendaciones de su hermano, con el espíritu que estaban destinadas", concluyeron.

Te podría interesar: No fue Meghan: William y Carlos planearían el Megxit para deshacerse del "incómodo Harry"

Fuente: Quien