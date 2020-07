Tras rumor de pleito con conductora, Verónica Toussaint revela por qué salió de 'Qué Importa'

Ciudad de México.- Verónica Toussaint desmintió que su salida del programa Qué Importa se debiera a un pleito con su excompañera Sofía Rivera Torres, y aclaró que lo que motivó su decisión de renunciar fue que las bromas y críticas del mundo del espectáculo que hacía para el show ya no tenían "congruencia" con su forma de pensar.

En un video de YouTube, Verónica describió sus verdaderas razones porque no le pareció justo que estuvieran atacando y culpando a Sofía, luego de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie escribió en su columna para El Heraldo que los "malos tratos" de la presentadora habrían provocado la salida de la también comediante.

Muchachos, hoy no se pueden perder @QueImportaTV a las 11:15pm. Me toca despedirme de esta aventura, dar las gracias y seguir mi camino. @ImagenTVMex nos vemos en la noche! pic.twitter.com/eOaAYNMt3Q

Verónica externó que en los últimos meses comenzó a reflexionar sobre los chistes y contenido que creaba para sus espacios televisivos. Todo fue más claro cuando una compañera del show La culpa es de la Malinche le habló de frente y le dijo que sus bromas eran machistas y misóginas.

Dijo que era difícil para ella caer en cuenta de que, la influencia de los entornos en los que había crecido fuera de su familia, la hacían de pronto escribir esos contenidos con tendencia misógina. Asimismo, la comediante relató que fue confrontada por una joven que ella y los conductores de Qué Importa "hicieron pedazos" en el programa, esto por un video que ella había grabado para sus redes sociales.

Acto seguido, la comediante recordó que hace cuatro meses entró al programa Qué Chulada, y ese trabajo también contribuyó a que se diera cuenta de había un problema de congruencia en su actividad laboral.

La conductora también describió cómo sintió que empezó a "dejar de crecer", pues de iniciar con la interpretación de personajes para hacer sátira y crítica social, pasó a hablar solo de espectáculos.

Me parece súper injusto que una decisión que tomé súper pensada y a consciencia se reduzca a que fue un pleito de mujeres, a que fue porque ya no soporto a Sofía, eso no tiene nada qué ver, Sofía no tiene nada qué ver con mi decisión", expuso.