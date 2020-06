¿Vuelve a Televisa? Exconductora de 'Hoy' reaparece en el programa tras quedarse sin empleo

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Talina Fernández, apareció en el programa Hoy esta mañana de martes a través de una entrevista luego de varios años de haber dejado Televisa porque no consiguió un papel titular como conductora en la empresa pese a su gran éxito.

La madre de la fallecida Mariana Levy brindó una plática exclusiva al famoso matutino para hacer nuevas declaraciones sobre la difícil situación que atraviesa tras quedarse sin empleo y sin ahorros.

También lee: Galilea Montijo derrite en 'Hoy' al bailar con apretado vestido y recuerda su etapa en el 'teibol'

Me quedé sin el radio... pues a buscar chamba mi vida, yo no estoy taruga, así que hay que buscar qué hacer", comentó 'La Dama del buen decir'.

Talina explicó que pese a su incierto futuro laboral, ella mantiene la fe en que pronto encontrará algo y por ello está tranquila.

También lee: Cynthia Rodríguez y Kristal paralizan a todo 'VLA' en apretado short 'cachetero': "Chiquititas"

Yo no me cuelgo de la lámpara, ni me angustio, ni me aterro, lo que no me hace falta es perjudicar mi salud... en algún lugar voy a caber", añadió la periodista de 78 años.