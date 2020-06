Yari de 'Enamorándonos' hace 'babear' con sus enormes 'encantos' delanteros en atrevido 'outfit'

View this post on Instagram

No importa quien seas, lo importante es que yo te quiero y yau2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9c En apoyo a toda la comunidad LGTB+ por ensenu0303arnos a ser valientes, amorosos, e inclusivos. Mi mau0301s grande admiraciou0301n y respeto por todxs aquellos que no tienen miedo de mostrarse como son. Se libre de amar a quien quieras y sieu0301ntete orgulloso de ser quien eres ud83cudf08 . . . Tirantes @teokentli Fotografia @_zhoomerz_ #happypride #lgtb #igualdad #loveislove #igualdad #derechos