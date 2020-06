Yolanda Andrade reta a Cristian Castro y da más detalles de la golpiza a Verónica: "Qué me demande"

Ciudad de México.- Yolanda Andrade sigue manteniendo su versión con respecto a los golpes que Cristian Castro le habría propinado a su madre, Verónica Castro, e incluso reta al cantante a que la demande si es que ella está mintiendo.

Yo no lo dije primero, eso venía en la declaración que dio su ex esposa Valeria Liberman en la corte, cuando se divorció de él... no recuerdo en qué año, pero sí me acuerdo que ella lo dijo”, explicó Andrade en entrevista para una revista de circulación nacional.

Mira, en mi pueblo dicen que ‘al que le pega a su madre se le seca la mano’, y te reitero, la razón por la que yo aclaré que Cristian le había pegado a su mamá, es porque dijeron que se enteró de nuestra relación, pero no es cierto eso, y menos es justificación”, agregó.

Sobre cómo se enteró de la agresión de Cristian a su madre, Yolanda relató:

Verónica me habló y me comentó: ‘Cristian me pegó’, así que fui por ella y la llevé al hospital; al llegar, Vero mencionó que nos habían asaltado, pero como dijo eso, varios policías me preguntaron: ‘¿Pero cuántos eran?’, entonces de pronto decía: ‘Cuatro’, y luego: ‘Dos’; era mentira tras mentira las que yo decía para apoyar la versión que ella había dado”, aseguró.

Al respecto de los golpes que el intérprete le dio a la querida y famosa actriz, la conductora del programa Montse & Joe dijo:

Todos los doctores en el Hospital ABC (en la CDMX), donde fuimos, estaban impactados y, obvio, yo; no lo podían entender, pero Vero tenía marcado en su espalda el tacón del zapato de Cristian… ella requería de una operación urgente, estaba muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera. Vero estaba tan mal, que terminó diciéndole al doctor que fue su hijo quien le pegó, y nos fuimos a Phoenix con su doctor de cabecera que trabajaba en el Hospital St. Joseph’s y al día siguiente la operó", recordó.

Asegurando que Michel, el otro hijo de Verónica, acudió al cuidado de su madre, Andrade explicó que la recuperación de la primera actriz no fue sencilla.

Vero sufrió mucho; no sabía qué le dolía más, si el dolor de espalda que sufría por la caída que sufrió en Big Brother, tres años antes, o los golpes que le dio su hijo… Vero dormía y se despertaba con pesadillas, con las manos en la cara y decía: ‘No, no, no’. Su rehabilitación no fue fácil, tuvo que superar muchas cosas para volver a estar bien, física y emocionalmente”, afirmó Andrade.

Posteriormente, Yolanda fue cuestionada por las recientes declaraciones del llamado 'Gallito Feliz', quien desmintió su versión ante la prensa.

Si yo estoy diciendo una mentira o estoy levantando un falso, que me demande Cristian, y vamos al hospital, vamos con el doctor y se lo compruebo. Me parece muy cobarde que dijera que no era cierto y que yo me quiero hacer famosa, ¿neta?... no es cuestión de trayectorias, premios o trofeos; es una cobardía, pero qué esperas de una persona que le pegó a su mamá… él debería aprovechar este momento y decir: 'sí la cag... y le pegué, pero estuvo mal y le pido perdón públicamente a mi mamá', así hasta sanaría el dolor que le causó a Vero, porque ella sufrió mucho y la pasó muy mal, pero Cristian tiene miedo y es un cobarde”, retó al cantante.

De la misma manera, Yolanda Andrade contó que Cristian y Vero limaron asperezas gracias a Doña Socorro, pues era la única que los podía unir, aunque nunca supo si el artista le ofreció disculpas, y sobre su actual relación con la afamada actriz conductora manifestó que nuevamente están un poco separadas.

Finalmente, Yolanda aprovechó para enviarle un mensaje a la que asegura fue su ex pareja.

Ojalá Vero dijera la verdad, porque eso ayudaría mucho a las mujeres violentadas por sus hijos, pues no es la única y las mujeres debemos unirnos y protegernos. Como mujer, éste es un buen momento para que aprovechara y decir: 'Esto está mal y no debemos aceptarlo', y que Cristian diga: 'Yo debo respetar a mi mamá'. La gente se merece la verdad y créeme, la comprenderían; dirían: 'Pobre mujer, qué fuerte lo que ha pasado'", concluyó.

Fuente: Agencia México