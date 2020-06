Yordi Rosado dice lo duro que fue darse cuenta de que era la sombra de Adal Ramones

Ciudad de México.- El mundo de la televisión mexicana está llena de historias que no siempre acaban por verse dentro de la pantalla chica, un ejemplo de estas fue lo que vivió el presentador de televisión y radio, Yordi Rosado.

Hace ya más de dos décadas que Rosado participó en Otro Rollo, programa que catapultó su carrera y la de otros compañeros del mítico show de televisión.

A pesar de que Yordi logró obtener gran éxito con este proyecto, pasó algo que en su vida personal logró afectarle fuertemente en un momento de su vida, pues con la fama que consiguió fue considerado como el patiño del conductor, Adal Ramones.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Montse y Joe, quien fue considerado el segundón de Adal, decidió hablar sobre aquel capítulo de su vida y del cual habló más a detalle en su nuevo libro, ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo.

Para mí fue un momento muy difícil, porque yo creí que era yo un conductor formado y hecho, pero me dolía cuando la gente me decía 'no que tú eres el patiño de Adal', obviamente yo me enojaba mucho, pero me di cuenta que era el papel que estaba jugando", confesó Yordi.