Yordi Rosado narra el 'infierno' que vivió a raíz del alcoholismo de su padre

View this post on Instagram

La felicidad mu00e1s grande que me ha dado la vida , es la de ser padre . La de tener a alguien que sabe que depende de ti y que jamu00e1s lo dejaru00e1s . Eso es para mi el amor mu00e1s grande que pueda existir . Gracias hijos por darme la alegru00eda mu00e1s grande que he tenido ; y gracias a mi padre por haberme hecho el hombre y el padre que soy hoy . Este du00eda tan especial decidu00ed vestirme de rojo , porque el u00faltimo au00f1o de vida de mi papu00e1 , se obsesionu00f3 con vestirse de ese color todos los du00edas , decu00eda que estaba muy sano y me pedu00eda que le consiguiera un cinturu00f3n y zapatos rojos .No lo entendu00ed , hasta que muriu00f3 y una persona muy espiritual que conozco , sin saber nada de mi historia , me explicu00f2 que el rojo es el color que usan las almas para no irse , para quedarse el mayor tiempo posible en esta tierra , y aferrarse a la vida . Ese du00eda entendu00ed porquu00e9 mi papu00e1 , su00f3lo queru00eda vestirse de ese color . Gracias Papu00e1 por todo . Te fuiste cuando tenu00eda que ser . Te amo y te extrau00f1o . Feliz du00eda del padre .