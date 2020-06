¿Adicciones y crisis familiar? Hermano de Arath de la Torre reacciona a esto

Ciudad de México.- El actor mexicano, Ulises de la Torre, dio su versión con respecto a un articulo que circuló en una revista, mismo en el que se reveló su supuesta adicción a las drogas y el abandono de su esposa Angelique Montalvo.

Durante una entrevista telefónica con Sale el Sol, el exintérprete de Televisa comentó que prefiere mantenerse al margen de esta situación por el momento, aunque negó que tenga problemas con su familia.

Lee también: "No hablamos": Arath de la Torre, al margen de la "desesperada" situación de su hermano

O sea, no va a trascender para nada porque está totalmente alterado todo. Quiero enfriar eso y luego poderlo platicar. Estoy con muy contento en el programa y con mi familia", dijo el histrión.

Te podría interesar: Sergio Goyri: El gran villano de Televisa que destruyó su carrera y se quedó sin trabajo

De igual manera, el artista mencionó que no descarta la posibilidad de interceder legalmente en contra de la revista que publicó esta información, pero señaló que se asesorará correctamente.

Voy a averiguar bien, vamos a ver qué pasa y sí me han llegado a comentar eso, pero no he hecho caso. Voy a checar qué es lo que está sucediendo", manifestó.