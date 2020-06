Cambios en TV Azteca: Laura G podría irse de 'Venga la Alegría' y dedicarse a esto

Ciudad de México.- Luego de la tormenta viene la calma y es que la conductora Laura G podría estar en el mejor momento de su carrera luego de varios años de escándalos, que la han perseguido desde que estuvo en Televisa hasta su llegada a TV Azteca.

Según el portal Arguende TV, la presentadora de Venga la Alegría habría recibido una gran noticia el pasado miércoles de parte de ejecutivos del Ajusco.

Lee también: ¿Traición en Televisa? Conductor dejaría 'Hoy' por "pleito" con Magda Rodríguez: "No se hablan"

El youtuber Dael Quiroz señala que esto dejaría muy claro que a pesar de los recientes escándalos como el que recién volvió a desatar la polémica (el incidente con Loret de Mola y Marta Guzmán en Televisa) y los comentarios negativos que recibe a diario en redes sociales, la conductora sería de las favoritas en la empresa.

Tanto así que, a pesar de la crisis sanitaria, podría recibir su propio programa. Aunque se desconoce si, de ser cierto, deje el matutino o no, la presentadora ya había declarado hace unos días en un Facebook Live que aunque el público insista en rechazarla, ella no se irá por decisión propia, pero que estaría abierta a aceptar cualquier cambio que lleguen a hacer los ejecutivos.

Podría interesarte: Tras despido de Televisa, conductora revela todo sobre Laura G y Loret: "El cabañazo fue karma"

Yo me quiero enterrar en 'Venga la Alegría', con todos me llevo muy bien. Yo no me voy a salir de 'Venga la Alegría', imagínense, sería renunciar a mi trabajo soñado, qué tontería. Si toman la decisión o mueven piezas en la empresa es válido. Yo voy a disfrutar mi programa y daré todos los días mi energía", expresó.