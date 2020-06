Cantante exhibe tremenda 'grosería' de Susana Zabaleta: "Es imprudente e insegura"

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Rodrigo de la Cadena, acusó a su colega Susana Zabaleta de tener un comportamiento poco profesional, esto por un concierto en línea en el que participó junto a Armando Manzanero.

Durante una entrevista para De Primera Mano, el artista detalló que Zabaleta eliminó su participación de esta transmisión sin una razón en particular, momento que lo consternó de sobremanera.

El propio maestro me dijo que fue de lo más de lo lindo y que no se explicaba por qué ella lo haya cortado. No me agobio, todo tiene un precio, el maestro me estima y eso es invaluable", comentó Rodrigo.