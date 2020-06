Con desgarradoras palabras, Eugenio Derbez se despide de Héctor Ortega: "Coincidimos"

View this post on Instagram

Tuve el privilegio de conocer a mi querido Heu0301ctor Ortega hace casi 30 anu0303os. La primera vez que compartimos escena, fue en teatro (Ninette y un Senu0303or de Murcia) y de ahiu0301, coincidimos en varias ocasiones. Platicar con eu0301l, era como abrir un libro. Sabiu0301a de todo y teniu0301a una platica que hipnotizaba. Este viu0301deo es de cuando trabajamos en la peliu0301cula u201cNo Eres Tuu0301, Soy You201d. Definitivamente, el cielo estau0301 de fiesta con los 2 Heu0301ctores...