Con varias burlas, Eduardo Videgaray responde a Cepillín: "Que se armen los guamazos"

Ciudad de México.- La polémica entre Eduardo Videgaray y Cepillín sigue dando de qué hablar y es que, ahora, el presentador de Imagen de Televisión respondió al retador mensaje que compartió el hijo del payaso en redes sociales.

Durante una emisión de Qué Importa, Videgaray y su novia Sofía Torres Rivera reaccionaron a los comentarios que lanzó Ricardo González Jr., vástago de Cepillín, acorde al irreverente estilo de ambos.

Sin Yolanda hijo de Cepillín, me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor, relajen la raja, disfruta la fruta. Somos colegas. No te lo tomes tan enserio", contestó el conductor de televisión.