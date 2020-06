Dalú, ganadora de 'La Academia', posa en ropa interior desde su cama: "Coqueta"

View this post on Instagram

Instagram Vs. Realidad . . . Esta soy yo, alguien que baju00f3 24 kilos y no tiene pena de decirlo, de decir que tiene piel flu00e1cida en algunas partes de su cuerpo, quu00e9 hay estru00edas de evidencia por el sobrepeso, que tiene celulitis y muchos otras u201ccosas por las cuales sentirme feau201d segu00fan la sociedad, segu00fan los estereotipos. NO. Yo no veo las u201cimperfeccionesu201c de mi cuerpo como algo por lo cual sentir vergu00fcenza y esconderlo. Al contrario, es un orgullo que en mi piel suelta y mi celulitis se refleje todo mi esfuerzo, mi disciplina, mi perseverancia, mi fortaleza, mi pasiu00f3n por lograr todo lo que me propongo sin importar el que diru00e1n, El no privarme de comer comida u201cchatarrau201d cuando mi mente me pide un break y en mis estru00edas veo a esa Dalu00fa de antes que no cuidaba su cuerpo ni su salud, que se refugiaba en la comida para llenar vacu00edos pero que cambiu00f3 y se quitu00f3 toda esos malos hu00e1bitos con los que cargu00f3 tantos au00f1os. Tenu00eda nervios de subir estas fotografu00edas pensando en que podu00eda llegar el hate a seu00f1alar y juzgar, u00bfpero que creen? Me importa mu00e1s inspirar y motivar a otros, que vean que tenemos que respetar cada centu00edmetro de nuestro cuerpo, dejar de comprarnos y de querer ser u201cperfect@u201c tiburones, un tiburu00f3n no se avergu00fcenza de sus dientes, de sus cicatrices ni de sus escamas, un tiburu00f3n va recordu00e1ndoles a todos que son seguros, feroces e increu00edblemente perfectos en su esencia y anatomu00eda, mu00e1quinas indestructibles y depredadores naturales. Seamos un tiburu00f3n maravilloso y feliz en su propia piel. Si tu00fa ya hiciste el cambio y notas cambios en tu cuerpo, u00c1MALOS! Abru00e1zalos! Lo estu00e1s logrando y todo lo u201cmalou201d que tu00fa crees que empieza a pasar en realidad es la prueba de todo el esfuerzo quu00e9 haces! u201cImperfeccionesu201d FUCK OFF! Y Si tu00fa au00fan no das El Paso pero quieres hacer un cambio, u00a1hazlo! Pero hazlo por ti, no por tu novi@, mamu00e1 o papu00e1, la sociedad, ni por parecerte a alguien mu00e1s. Hazlo porque tu00fa lo vales, porque la salud es lo primero, porque eres u00fanico e irrepetible, porque puedes lograr lo que te propongas au00fan que el mundo te diga lo contrario... eres INQUEBRANTABLE. #fitnessmotivation #loveyourself #fitness #transformation