De Televisa a la ruina: Angélica María, desesperada y sin trabajo se queda sin ahorros

Ciudad de México.- Los grandes artistas del espectáculos no se han salvado de las afectaciones económicas que trajo la contingencia del coronavirus y ahora la primera actriz, Angélica María, reveló su dura situación.

En una entrevista exclusiva para Venga la Alegría, la intérprete de grandes melodramas de Televisa habló por ella y por muchos actores que sufren la falta de trabajo.

Además de hablar de la "pobreza y miseria" de sus colegas, doña Angélica se sinceró y confesó que ella también está pasando por una situación económica muy penosa.

Estoy tronándome los dedos, a mí no me ha ido mal en la carrera, pero no soy una mujer millonaria... yo deseo que haya una solución y podamos estar trabajando todos", relató.