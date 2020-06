¡Drama en Televisa! Odalys Ramírez revela que sufrió acoso sexual: "Es frustrante"

Ciudad de México.- Durante uno de los segmentos del programa Terapia de Shock, Canibal Jr. y Odalys Ramírez narraron las experiencias de acoso sexual que han vivido a lo largo de sus respectivas carreras.

En su intervención, la presentadora de Televisa reveló que sufrió esta clase de episodios en varias ocasiones, aunque aclaró que nunca accedió a alguna de estas propuestas para poder seguir creciendo.

Yo conozco muchos casos que aflojaron y también me he visto en la situación donde de repente hay un acoso sexual brutal. Afortunadamente, nunca he tenido que acostarme con nadie", dijo Odalys.