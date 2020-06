"En TV Azteca dices Magda y vomitan": Escalona 'traiciona' en vivo a productora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante el programa Terapia de Shock de Unicable, el cual conduce la psicóloga española Silvia Olmedo, la conductora del programa Hoy Andrea Escalona sorprendió al ventilar los 'trapitos sucios' de su madre, Magda Rodríguez.

En el show de Televisa, en el cual también estaba la conductora de Cuéntamelo Ya! Odalys Ramírez, se abordó el caso de Jafet, un cantante que quiere triunfar pero que asegura no lo ha logrado porque no tiene los contactos correctos a pesar de su talento.

Tras asegurar que él iba a muchos castings sin tener éxito, mientras que veía a gente bien conectada que sí avanzaba más rápido, Odalys negó que eso siempre sea el caso pues puso de ejemplo el de ella. Aseguró que se esforzó mucho, llegando a hacer durante su carrera hasta 600 castings, dejando en claro que sin conocer a nadie fue que llegó a donde está. Incluso reveló que su madre dejó su trabajo para llevarla a audiciones.

Posteriormente, fue cuando le tocó el turno a Escalona de hablar.

Yo pienso que tienes excusas. Esta carrera no se trata de eso, hay una garra, hay un hambre y unas ganas. Y sí, yo tengo una mamá productora pero te puedo decir que eso ha sido un paso o un impedimento. Han habido muchos lugares donde me han corrido por ser hija de Magda, donde no me han querido porque tiene amigos pero también tiene enemigos, donde me han abierto puertas y también me han cerrado".