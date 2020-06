Erika Zaba revela el susto que sufrió por incidente de su bebé: "Casi me da algo"

Ciudad de México.- Erika Zaba compartió con sus seguidores de redes sociales el susto que vivió debido a que su bebé Emiliano sufrió una caída, esto cuando el pequeño se encontraba sentado en su corral.

Como es conocido, la cantante acostumbra mantener al tanto a sus fans sobre las experiencias que vive en la etapa de la maternidad y otros aspectos de su día a día, por lo que cada vez que Emiliano está por cumplir un mes más de vida Erika comparte los logros, cambios y aprendizajes de su hijo.

En un reciente post con motivo de que el bebé estaba a un día de cumplir sus siete meses, la integrante de OV7 publicó unas fotografías al lado de Emiliano y contó brevemente la aterradora situación que vivió, explicando que la caída del niño se dio ahora que el pequeño ya puede mantenerse sentado.

Aunque también obviamente tuvimos retrocesos; ya no duerme la noche seguida, estando sentado se me cayó para atrás (estábamos en su corral pero casi me da algo), no quiere tomar agua y se estriñó con los alimentos", explicó la cantante.