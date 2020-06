Este actor pasó de ser cotizado en Televisa a estar en una relación tóxica con 'infidelidad'

View this post on Instagram

Terminando de entrenar !! No sentimos las piernas !! ud83dude2cud83dude2cud83dude2c gracias por el trabajo @ro54d . @deovitas #yomequedoencasa #yomecuido #yomediviertoencasa #yohagoejercicioencasa #hoyseru00e1elmejordu00edademivida Saludos y buen du00eda bye ud83dude4fud83dude4fud83dude4f