Galán de novelas impacta a fans con romántico mensaje a 'Albertano': "Mi pareja ideal"

Ciudad de México.- El reconocido galán de Televisa, Alexis Ayala, ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram ante el romántico mensaje que le cantó a su colega comediante, Ariel Miramontes, en su papel de 'Albertano'.

Ayala y 'Albertano' recostados en la cama, mirándose con intensidad cantaron el tema La Pareja Ideal con gran sentimientos, siendo Alexis quien interpretara a la mujer en esta ocasión.

Cabe mencionar que todo se trato de Ayala fusionó la parte que grabó Albertano hace un par de días, vistiendo una peluca para darle mayor realismo al dueto, recibiendo millones de reacciones.

Jajajajaja como comediante eres el mejor Alexis", Ay no puedo, me cag... de risa", "Me encantas sus videos", "Jajajaja me fascinan, son los mejores", decían algunos de los comentarios.