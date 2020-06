Hija de Consuelo Duval saca su lado más coqueto en sesión de fotos para Instagram

View this post on Instagram

Cuando todo esto acabe no todo van a ser momentos de alegriu0301a. A muchos nos va a tocar salir y tratar de reactivar la billetera, aceptar proyectos que a lo mejor no aceptariu0301as en otras circunstancias. Va a tocar pasar horas en el trau0301fico y diu0301as de mucho estreu0301s. Cuando todo esto pase vas a querer salir y viajar pero a lo mejor el presupuesto va a estar ajustado, vamos a malabarear el trabajo duro con ver a nuestros amigos y abrazar a nuestras familias, y aunque seas difiu0301cil vamos a valorarlo todo. Mientras tanto, no hay mucho por hacer ademu00e1s de cuidarnos, cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras relaciones. Agradecer que estamos bien y que somos afortunados. Consentirnos y tenernos paciencia. Aceptar que hay diu0301as difiu0301ciles y en esos diu0301as aunque cueste hay que agradecer auu0301n mau0301s. Si es posible, ayudar a los que lo necesitan.Desintoxicarnos del maquillaje, las mau0301scaras, las redes y los aparatos cuando puedas. Apreciar el arte y crearlo. Volver a nuestro centro y SANAR. Cuando todo esto acabe, que vas a SER?