Jenny García, exbailarina de 'VLA', roba suspiros en Instagram con su bikini

View this post on Instagram

u201cDE TODAS LAS COSAS QUE LLEVAS PUESTAS, TU ACTITUD ES LA Mu00c1S IMPORTANTESu201d..... ud83eudd81ud83dudc4aud83cudffbu2764ufe0f . . . . ud83dudc4aud83eudd81ud83dudc78u2764ufe0f Even when I lose I win!! #lionqueen #nadamepara #yoporti #nadaesimposible #positivemindpositivelife #siyopuedotupuedes #resistirpersistirynuncadesistir