¡Nueva guerra! Mayeli Alonso estalla contra Lupillo Rivera: "Yo me friego para darle lo que puedo"

Estados Unidos.- Después de que Lupillo Rivera y su exesposa Mayeli Alonso anunciarán en redes sociales que su hija Lupita Karizma se lanzaría como cantante, se a desatado una nueva guerra entre la expareja.

En la grabación donde el cantante de regional anunció la exclusiva de su hija, el mencionó que había sido en el estudio de grabación de él, mientras que Mayeli afirma que fue ella quien a producido todo con su nueva compañía musical.

Ante esta controversia donde ambos opinaron diferente, sus seguidores entraron en duda y no se hicieron esperar para preguntar en el post de la empresaria sobre quien había sido el real productor.

Yo me friego para darles a mis hijos lo que puedo los ayudo a cumplir sus sueños y sus metas , no me doy de nada, simplemente digo la verdad, ese proyecto fue idea mía y todo fue pagado por su MAMÁ”, señaló Mayeli.