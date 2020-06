Pepe Garza niega acusación de Américo Garza sobre "coqueteo" con Karla Luna: "No lo entiendo"

Ciudad de México.- Pese a que asegura que no quería involucrarse en al situación y que él nunca ha tenido un conflicto con la polémica pareja, Pepe Garza salió a desmentir los comentarios que Américo Garza hizo sobre que en una ocasión coqueteó con Karla Luna.

Como es conocido, en la entrevista que Garza y su esposa Karla Panini ofrecieron a Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano, Américo afirmó que tanto él como Luna se fueron infieles y que su relación había acabado desde hacía mucho tiempo.

En dicho Si yo hubiese faltado al respeto, si yo hubiese sido una persona con otras intenciones o alguien pesado, pues no hubiéramos tenido esa larga relación. La verdad no lo entiendose le insinuó a Karla Luna, situación de la que supuestamente la 'comadre morena' habló con su hermana poco después.

(...) dice Américo que Karla Luna venía diciéndole a la hermana: 'Oye, viste cómo Pepe me coqueteaba y me tiraba la onda', entonces él le dijo: 'Yo con este señor Pepe (no voy a decir su apellido) hago negocios y llevo muy buena relación, no vayas a empezar a conflictuarla por tus cosas'. Y ese fue el problema que tuvieron", reportan que expuso Infante.

Ahora Pepe Garza ha salido a desmentir esa situación y a afirmar que no entiende por qué Américo y Gustavo Adolfo Infante hicieron esos comentarios, esto en el programa de YouTube de su esposa Elisa Beristain y de Javier Ceriani Chisme No Like.

Claro que no... Si yo hubiese faltado al respeto, si yo hubiese sido una persona con otras intenciones o alguien pesado, pues no hubiéramos tenido esa larga relación. La verdad no lo entiendo", expuso Pepe Garza en el espacio, además de asegurar que él no recuerda que eso haya ocurrido en esa reunión a la que se refirieron.

Asimismo, Pepe destacó que él siempre mantuvo una buena relación con Américo Garza y Karla Luna, asegurando que otras ocasiones coincidieron en reuniones.

Fuente: Grupo Fórmula y Chisme No Like