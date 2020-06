Salma Hayek, llena de tristeza por oficial quemado en protesta por Giovanni

Ciudad de México.- Salma Hayek expresó sentirse "llena de tristeza" luego de ver cómo un manifestante prendió fuego a un oficial durante una marcha en Guadalajara para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, hombre al que le fue arrebatada la vida mientras se encontraba bajo custodia de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

La actriz mexicana fue una de las figuras del entretenimiento que, en primera instancia, usó sus redes sociales para alzar la voz y exigir una resolución justa en el caso de Giovanni, así como en otras situaciones de personas "afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana".

A través de sus Historias de Instagram, la intérprete compartió el video de la agresión al agente durante las manifestaciones que tomaron lugar la tarde del jueves en Guadalajara, donde externó sentirse consternada por la situación porque es precisamente la violencia lo que se busca eliminar.

Me decepcionó mucho ver este video y me llenó de tristeza. Lo que se está tratando de eliminar es el uso de la violencia excesiva de parte de la Policía mexicana. No nos podemos convertir en el problema que se está tratando de resolver", inició Hayek su mensaje.