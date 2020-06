Sara Corrales ha puesto a babear a millones en descarado atuendo negro: "Qué mujerón"

View this post on Instagram

Pocos saben el esfuerzo, el tiempo, la dedicaciu00f3n, el empeu00f1o, las ganas, las madrugadas, las trasnochadas, el cansancio, la cantidad de veces que con dolor he tenido que dejar de compartir con mi familia, mis amigos y mi gente por andar trabajando, los viajes que me he perdido por estar grabando, las madrugadas en las que he dejado mi cu00f3moda cama para irme a entrenar, el tiempo que le he dedicado a mi carrera durante todos estos au00f1os! Pocos saben todo lo quu00e9 hay detru00e1s de lo que hoy he conseguido! Y saben quu00e9 es lo mu00e1s hermoso? QUE TODO HA VALIDO LA PENA! Ama lo que haces, lo que sueu00f1as, lo que quieres para ti y ve tras ello. ud83dude4cud83cudffdud83dudc96ud83dude4cud83cudffd