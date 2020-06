Sin pudor alguno, Danik Michell le declara la guerra al calor al empapar sus atributos en la piscina

View this post on Instagram

Tengo que confesar que hasta hace un tiempo no me hubiera puesto un enterizo ni sonu0303ando. Por no sentirme cou0301moda conmigo, por esto y por aquello... Terminas sacau0301ndote n cantidad de defectos que mejor te pones otra cosa. Ayer me puse uno y fue increiu0301ble porque me sentiu0301 bien, cou0301moda y sobre todo feliz, pude integrar una prenda mau0301s a mi guardarropaud83dudc97 Seguimos en proceso ud83dudcaaud83cudffb #fitgirl #motivation