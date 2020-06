Tacos fritos y su radical cambio: Las 8 polémicas más sonadas de la carrera de Bárbara de Regil

Ciudad de México.- Bárbara de Regil celebra este viernes haber llegado a la edad de 33 años, y aunque se muestra agradecida por lograr tener una vida plena, tranquila y en paz con su familia y comunidad de fans, su carrera en el entretenimiento no se ha salvado de la polémica.

En las últimas semanas, la actriz se ha visto envuelta en controversiales situaciones por su actividad en redes sociales, además de que en el pasado también ha protagonizado polémicas que la han llevado a acaparar titulares.

A continuación los ocho momentos más polémicos de Bárbara de Regil:

Participación en la La Isla

En el 2014, Bárbara de Regil participó en el programa La Isla, pero fue la primer concursante en ser eliminada de esa edición y no todo se debió a su desempeño atlético, si no que a la actriz se le ocurrió formar parte de un complot contra la leyenda, Julio César Chávez, lo que la llevó a ganar el odio de muchos espectadores y de varios compañeros, quienes aprovecharon la primer oportunidad para eliminarla del juego.

Más tarde, de Regil se reintegró para suplir a otra concursante lesionada, pero fue eliminada de inmediato por segunda ocasión debido a que no fue bien recibida por sus nuevos compañeros, entre los que se encontraba el influecer Luisito Rey, quien en ese momento gozaba de bastante popularidad en redes sociales y a quien Bárbara lanzó severas críticas sobre su desempeño en el juego, actitud que despertó la ira de los internautas.

Escandalosa pelea con su pareja

Dos años después de su desatinada incursión en los reality show, Bárbara volvió a estar en el blanco de la polémica, pues mientras presumía una relación de ensueño y aseguraba haber encontrado el verdadero amor al lado del abogado Fernando Schoenwald, se filtró el audio de una fuerte pelea entre ambos.

En la grabación se escuchan insultos, jaloneos y hasta acusaciones de infidelidad de Schoenwald hacia la actriz, mientras la amenazaba con sacarla desnuda a la calle y le decía frases como: "Desde este instante te dejé de amar", "te odio a partir de hoy", "no me empujes naquita" y varias más.

Lo que desató las burlas fue la reacción de la actriz ante la noticia, quien a pesar de las pruebas, aseguró que la fuerte grabación se trataba solo de un chiste, un juego y que todo estaba de maravilla entre ella y su pareja, e incluso llegaron al altar un año más tarde.

Transformación

Si bien de Regil es poseedora de uno de los rostros y cuerpos más envidiables del medio artístico, la actriz volvió a ser señalada tras la aparición de un video en el que luce más joven y bastante distinta a como nos tiene acostumbrados, situación que la colocó de nuevo en el ojo público con miles de críticas y ataques, acusándola de recomendar un estilo de vida sano y natural, mientras que ella había recurrido a varios procesos estéticos para lograr su belleza actual.

La también influencer habló del tema durante una transmisión en la que mostraba la controversial imagen de su pasado mientras decía:

Esta soy yo, sí, esta soy yo, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas, me pintaba los ojos de blanco, que bonita me veo, que bonita soy, que bonita era en esa época de mi vida, se había incendiado mi casa, toda mi casa por un corto circuito, estaba muy triste, estaba devastada, en esta época de mi vida tomaba sol todos los días, como pueden ver, en esta época de mi vida fumaba mucho, tomaba, comía mal, digo, no tomaba de que era alcohólica, pero pues tomaba como una adolescente sin control", dijo.

Comía muy mal, vaya, no me cuidaba, pero me gusta, me gusta haber tenido esta época en mi vida, porque si yo no hubiera tenido una época de excesos y de no cuidarme y de estaba triste, sin control, estaba enojada, sin control, estaba enojada con la vida porque se había incendiado mi casa, muy enojada con la vida, si no lo hubiera tenido, no sería lo que soy. Con todo esto lo que les quiero transmitir es que no hay que avergonzarnos de ninguna época ni etapa de nuestra vida, nunca, tal y como eres siempre acéptate, yo amo a esta Barbará, porque esta Barbará a los 20 años me enseñó muchas cosas”, continuó.

Y sobre si se practicó alguna cirugía, reveló:

Algo más que les quiero platicar es que dicen que me operé la cara, les voy a contar algo muy íntimo, no a los haters, esto es para los que me siguen y me quieren, la única operación que me he hecho en la vida es de las bubis y esa operación salió muy mal, se me infectó un implante porque el doctor me puso implantes usados, después de una operación tuve que operarme tres veces más, como un año y ocho meses estuve mal. Yo tengo la nariz chueca y la sigo teniendo chueca, no me operé nada, sigo siendo yo, me arregle los dientes de arriba, no los de abajo, los de abajo los sigo teniendo chuecos, vaya sigo siendo yo", concluyó.

Bárbara vs el vodka y los tacos fritos

Tras protagonizar la exitosa versión mexicana de la serie Rosario Tijeras, la actriz comenzó a ganar más popularidad y decidió compartir su estilo de vida saludable a través de las redes sociales, pero sin imaginar que sería víctima de sus propias palabras al tratar de dar consejos sobre alimentación y autoestima.

Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos…, te estás destruyendo amiga", fueron las palabras que enardecieron a los usuarios de redes sociales, quienes se abalanzaron con insultos y señalamientos hacía a la actriz, acusándola de criticar y demeritar los hábitos de otras personas.

La actriz también respondió a esa 'ola' de señalamientos diciendo:

Yo no lo sentí como ataque, el consejo va para quien lo tome, el alumno está listo cuando quiera, cuando quieres aprender, aprendes. No era crítica, muchas niñas me preguntan '¿Cómo hago para estar rayada?', lo primero es quererte".

Pero a pesar de su explicación, ya se había ganado el odio de muchos y este sería el inicio de la lucha contra sus detractores.

"¡Sonríe, que nadie te apague!"

Con el fin de ayudar a sus fans a conseguir una figura estilizada, de Regil comparte sus rutinas de ejercicio en redes sociales, convirtiéndose en víctima de constantes burlas por considerarla demasiado intensa con sus frases motivacionales y exagerada en su actitud positiva, como lo hizo durante una de sus transmisiones, en la que se dirigió a sus seguidores hablándoles fijamente a la cámara para decirles:

Sonríe, sonríe, sonríe, quiero que sonrías, hazlo sonriendo, actitud ante todo, siempre actitud, que nadie te apague, que nadie te quite esto, esto es tuyo, es tu sonrisa".

La situación desató un sin fin de mofas, memes y parodias, en las que incluso participaron varios de sus colegas como José Eduardo y Aislin Derbez, la conductora Pati Chapoy y el comediante Capi Pérez, sin embargo, en esta ocasión, de Regil decidió sumarse a la tendencia y parodiarse a sí misma.

Su hija se burla de los "nacos"

Mar de Regil, hija de Bárbara, también ha colaborado para mantener a su famosa madre dentro de la controversia y al parecer, sin pensarlo, la adolescente participó en un video considerado discriminatorio, en el que ella y sus amigos puntualizan las acciones que convierte a una persona en "Naco", situación que le desató una ola de críticas, tachándola de elitista, y también contra la actriz, por considerar que no la educó de la manera adecuada.

Bárbara de inmediato salió en defensa de su pequeña y aclaró :

Nada, es un chiste de mal gusto, le pidieron que lo hiciera y lo hizo, ya hablé con ella y le dije que eso no se hace porque se puede mal interpretar y sobre todo porque ella no es así", concluyó.

Galletas de plátano sin carbohidratos

A pesar de las controversias que ha generado, Bárbara de Regil continúa impartiendo consejos sobre el estilo de vida saludable y recientemente compartió una receta de galletas de plátano "sin carbohidratos", situación que nuevamente la convirtió en blanco de innumerables críticas, a las que se sumaron científicos y nutriólogos señalando el error de la actriz, quien por medio de sus historias de Instagram, enfatizó lo asustada que la tiene el odio que se transmite en las redes sociales.

Omití qué tipo de carbohidrato le iba a poner a una receta... uno, gracias a todos los que me hicieron tendencia; dos, una disculpa a las nutriólogas y nutriólogos que me atacaron fuertemente, si los ofendí por omitir qué tipo de carbohidrato; y tres, si así me tratan a mí, si así me agarran a palazos a mí por algo tan estúpido, cómo agarrarán a palazos a su familia; me impacta porque todos somos humanos", dijo entonces.

Finalmente, de Regil, aseguró que existen personas que solo están esperando una falla de su parte para atacar y advirtió que cometerá muchos errores más, porque es humana.

Consejo contra la violencia

El escándalo más reciente en que se ha visto envuelta la actriz, se dio a raíz de su consejo para las víctimas de violencia.

Durante una transmisión, Bárbara tocó el tema dirigiéndose a quienes sufren algún tipo de agresión y comentó:

Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta. Te pido por favor que te toques el alma y le digas yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo".

El consejo enfureció a los internautas, quienes le señalaron que lo correcto es motivar a denunciar al agresor y no responsabilizar a la víctima. Pero en esta ocasión, las palabras de la protagonista de Rosario Tijeras, llegaron más allá de sus clásicos detractores en redes sociales y lejos de las parodias y memes, la actriz recibió fuertes comentarios por parte de reconocidas personalidades, como la periodista y activista Lydia Cacho.

Tras las duras críticas, de Regil reapareció en sus redes sociales y explicó:

Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió. Mi idea de vida es que aprendamos a vivir en amor. Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo entienden perfecto. Y los que me conocen saben que si de algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo, mi hija, mi mamá etc".

Finalmente y tras toda la polémica que se generó, la actriz aseguró que se mantendrá alejada de Twitter por un tiempo.

Fuente: Agencia México