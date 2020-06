"Teibolera": Al estilo de Lady Gaga, Paty Cantú hace descarado baile y todo Instagram reacciona

View this post on Instagram

#TBT. Por fuera reflejando cambios y buu0301squedas por dentro. En mi muu0301sica por el #333. En mi vida personal. Escondiendo tras el maquillaje que ahora no siento que me hace falta hasta la metau0301fora en mi lucha contra la depresiou0301n. Pero saben? Ahora y por haber tenido la fortuna de sacar la cabeza. Reencontrarme y auu0301n durante ese periodo ser fuerte hasta mis posibilidades, miro esta foto con una sonrisa. Agradecida por cada canciou0301n. Por cada viaje. Por cada aprendizaje. Por cada abrazo que me costaba entender con el alma pero se guardou0301 en mi mente y me llenaba de curitas ayer y de buenos recuerdos mejor apreciados hoy. Porque hasta en ese estado, la muu0301sica y mis buu0301squedas eran honestas. Y porque hoy entiendo mejor y mau0301s que nunca a dou0301nde voy y de du00f3nde vengo. Ya viene... #PatyCantu #LaMexicana.