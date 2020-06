Televisa deja sin trabajo a actor tras comentarios machistas; él declara que lo amenazaron

Ciudad de México.- El nombre de Roberto Romano sigue dando de qué hablar pues luego de que se revelaran unos chats en donde hace comentarios misóginos y clasistas contra una mujer, ahora salió a la luz que Televisa le dio la espalda.

De acuerdo a información revelada por TVNotas, la productora Giselle González tomó la decisión de sacar al actor de su telenovela Imperio de Mentiras a pesar de que ya tenía escenas grabadas.

Aunque Roberto ya tenía bastantes escenas grabadas (comenzaron a grabar en marzo, antes de la emergencia sanitaria), la productora tomó la decisión de dejarlo fuera y no pasar por alto una situación de violencia de género", detalla el portal.

Roberto quedó fuera de una de las grandes apuestas de Televisa pues Imperio de Mentiras es una adaptación de la exitosa serie turca Kara Para Aşk que será protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios.

Tras desatar una ola de críticas y ataques, ahora el actor que ha participado en Teresa y El Señor de los Cielos dio la cara y compartió un video en el que revela que ha recibido todo tipo de amanezas tras revelación del chat, el cual negó.

He sido objeto de acusaciones sobre hechos que niego rotundamente que yo haya generado. Hechos que al compartirlos han provocado agresiones hacia mi persona, mi familia, mi trabajo, y hacia mi representante, quien es mujer, y a la que han agredido, generando amenazas incluso de daño físico", comentó.

Romano explicó que está a punto de emprender acciones legales por esta situación señalando que ya habló con sus abogados.

Ante tales acusaciones y amenazas como la difamación de mi persona, me he reunido ya con mis abogados para tomar las medidas necesarias y con los derechos que me corresponden".