¿Televisa le dio más dinero? Cynthia Klitbo habla de la escena en la que se rapa todo el cabello

Ciudad de México.- La talentosa y reconocida actriz, Cynthia Klitbo, en una reciente entrevista para Tlnovelas ha contado la historia detrás de la escena en la novela, El Privilegio de Amar, donde se rapo toda su cabellera, aclarando si Televisa le ofreció más dinero para hacerlo.

Klitbo ha tenido varias entrevistas en las que ha hablado de su vida personal y laboral, como su romance de casi 5 años con Francisco Gattorno y una de sus escenas más polémica, cuando se rapa.

Esa escena fue muy importante para mí en la vida, tenía que ver con un cambio de Karma... Pero ve como me atrevo flaca ¡Parezco Piolín!", dijo Cynthia.

La actriz contó que está novela fue justo después de que grabara La Dueña, donde su personaje se suicidó y como querían el mismo destino para este, ella ofreció la idea de que mejor se rapara, se hiciera un daño así misma, idea que vino de una excuñada que la encontró así pues acababa de terminar una relación.

Aseguró que eso le dio la idea, además de que acababa de terminar con Gattorno y al estar harta de que sus villanas se quitaran la vida decidió hacerlo y así fue como en Ponte Bello, Florencia, pese a no tener permiso de las autoridades correspondientes para esa escena.

No me pagaron extra por eso, me regaló Karla un brillantito como un detalle, no como un pago, fue de corazón", aclaró Klitbo.

Cynthia con ello desmintió que le "pagaron millones de pesos", pero esto solo lo hizo pues sentía que debería tener un cambio, quitarse una carga de encima por su dolor ante la ruptura con Francisco, lo que al hacerlo finalmente sintió que su karma cambio.

Yo necesitaba quitarme eso y más del alma, es una escena cargada de mucha emoción. Este personaje me acabó. Cambio mi vida. Me abrió las puertas de un gran mercado", recordó.

Finalmente contó que al no tener permiso y no poder "sacar más cabello" ya que no se planeaba que se lo rapara en la realidad debía quedar en una toma y ella tuvo que transmitir una fuerte vibra de agresividad y locura, saliéndose un poco del personaje y dándole mayor intensidad.

La cámara estaba escondida y cuando la gente me veía, me rodeaban, pensaban que era un perfomance y se preguntaban que haría, después vieron que estaba llorando, entonces tenía que raparme y abriéndome porque me rodeaban y ya no había de dónde sacar más pelo, entonces tenía que quedar a fuerza", relató Cynthia.

No entendían y les deba miedo acercarse porque puse una energía de no te acerques, entonces era como 'si te acercas me tiro', te juro que me hubiera aventado, no sabía si era hondo pero algo tenía que hacer para que no me echaran a perder mi escena", concluyó la actriz.

Fuente: YouTube @Tlnovelas