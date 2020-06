Tras éxito en Televisa, Ana Brenda revela cuál ha sido el mayor fracaso de su carrera

Ciudad de México.- Siempre dispuesta a compartir sus experiencias, la actriz Ana Brenda Contreras hizo revelaciones sobre su carrera artística, situaciones por las que ha travesado en búsqueda de alcanzar sus sueños e incuso las derrotas que, como todos, le han tocado vivir.

En primera instancia, la intérprete que ha protagonizo múltiples producciones de Televisa compartió que para su familia fue difícil el hecho de que ella tuviera que salir de casa para así cumplir su ilusión de desarrollarse en el mundo del entretenimiento, algo que ahora recuerda desde una perspectiva más comprensiva.

Lee también: Sergio Goyri: El gran villano de Televisa que destruyó su carrera y se quedó sin trabajo

Le hice huelga de hambre a mis papás, les dije: 'No voy a comer si no me dejan irme a la ciudad de México'. Hoy me da un poco de sentimiento, entiendo muchísimo a mis papás, lo agradezco mucho", contó.